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Главная / Каталог / Материалы / Мебельный щит / Мебельный щит из дуба

Мебельный щит из дуба

Мебельный щит из дуба 20мм категория
Мебельный щит из дуба 20мм категория "AБ"
Мебельный щит из дуба 20мм категория
Мебельный щит из дуба 20мм категория "А"
Мебельный щит из дуба 20мм категория
Мебельный щит из дуба 20мм категория "Э"
Мебельный щит из дуба 30мм категория
Мебельный щит из дуба 30мм категория "А"
Мебельный щит из дуба 40мм категория
Мебельный щит из дуба 40мм категория "А"
Мебельный щит из дуба 40мм категория
Мебельный щит из дуба 40мм категория "Э"
Мебельный щит из дуба ББ (цельная ламель) 20мм
Мебельный щит из дуба ББ (цельная ламель) 20мм

Виды склейки и категории мебельного щита из дуба

Мебельный щит из дуба цельноламельный, категория АБ Мебельный щит из дуба цельноламельный, категория АБ
Мебельный щит из дуба сращенный, категория АМебельный щит из дуба сращенный, категория А
Мебельный щит из дуба цельноламельный, категория ЭМебельный щит из дуба цельноламельный, категория Э
Мебельный щит из дуба цельноламельный, категория ЭМебельный щит из дуба цельноламельный, категория ББ

Мебельный щит из дуба в Москве размеры и цены

Мебельный щит из дуба, сращенный, без сучков, категория А
Мебельный щит из дуба, цельный, без сучков, категория Э
Мебельный щит, массив дерева

Примечание:
Категория "Э" --- тип склейки--цельная ламель без сучков с лицевой стороны.
Категория "А" --- тип склейки--сращенная ламель без сучков с лицевой стороны.
Категория «АБ» --- тип склейки цельная ламель с сучками.
Категория «ББ»--- тип склейки цельная ламель допускается 1-2 не выпадающих сучка, не подобраны по цвету.

Категория «A» 40мм Категория «Э» 40мм Категория «А» 30мм Категория «А» 20мм Категория «Э» 20мм Категория «АБ» 20ммКатегория «ББ» 20мм
Длина Ширина мм
  200 300 400 600 620 800 1000 1200
800 --- 1300 р. --- --- --- --- --- ---
900 1390 р. 2080 р. 2780 р. 4160 р. 4300 р. --- --- ---
950 1470 р. 2200 р. 2930 р. 4390 р. --- --- --- ---
1000 1540 р. 2310 р. 3080 р. 4620 р. --- 6560 р. 8200 р. ---
1100 1700 р. 2550 р. 3390 р. 5090 р. --- 7220 р. 9020 р. ---
1200 1850 р. 2780 р. 3700 р. 5550 р. --- 7880 р. 9840 р. 11810 р.
1300 2010 р. 3010 р. 4010 р. 6010 р. 6210 р. 8530 р. 10660 р. 12800 р.
1400 2160 р. 3240 р. 4320 р. 6470 р. 6690 р. 9190 р. 11480 р. 13780 р.
1500 2310 р. 3470 р. 4620 р. 6960 р. --- 9840 р. 12300 р. 14760 р.
1600 2470 р. 3700 р. 4930 р. 7400 р. --- 10500 р. 13120 р. 15750 р.
1700 --- --- --- --- --- --- --- ---
1800 2780 р. 4160 р. 5550 р. 8320 р. --- 11810 р. 14760 р. 17720 р.
1900 --- --- --- --- --- --- --- ---
2000 3340 р. 5010 р. 6680 р. 10020 р. --- 14160 р. 17700 р. 21240 р.
2100 --- --- --- --- --- --- --- ---
2200 3680 р. 5520 р. 7350 р. 11030 р. --- 15580 р. 19470 р. 23370 р.
2300 --- --- --- --- --- --- --- ---
2400 4010 р. 6020 р. 8020 р. 12030 р. --- 17000 р. 21240 р. 25490 р.
2500 4450 р. 6680 р. 8900 р. 13350 р. --- 18800 р. 23500 р. 28200 р.
2600 4630 р. 6950 р. 9260 р. 13890 р. --- 19560 р. 24440 р. 29330 р.
2700 --- --- --- --- --- --- --- ---
2800 4990 р. 7480 р. 9970 р. 14960 р. --- 21060 р. 26320 р. 31590 р.
2900 --- --- --- --- --- --- --- ---
3000 5820 р. 8730 р. 11640 р. 17460 р. --- 24480 р. 30600 р. 36720 р.
Ширина (мм) Длина мм
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
200 --- --- 880 р. 960 р. 1050 р. 1140 р. 1230 р. 1310 р. 1400 р. 1490 р. 1570 р. --- 1960 р. --- --- --- --- 2600 р. --- --- --- --- 3280 р.
300 --- --- 1290 р. 1420 р. 1540 р. --- --- 1930 р. --- --- --- --- 2890 р. --- --- --- --- 3840 р. --- --- --- --- 4840 р.
400 --- --- 1750 р. 1920 р. 2100 р. 2270 р. 2450 р. 2620 р. 2790 р. 2970 р. 3140 р. --- 3910 р. --- --- --- --- 5200 р. --- --- --- --- 6560 р.
600 1250 р. 2250 р. 2490 р. 2740 р. 2990 р. 3240 р. 3490 р. 3740 р. 3990 р. 4240 р. --- 4740 р. 5580 р. 5860 р. 6140 р. 6420 р. 6700 р. 7430 р. 7730 р. --- 8320 р. 9050 р. 9360 р.
620 --- 2320 р. 2580 р. 2840 р. 3090 р. 3350 р. 3610 р. 3860 р. 4120 р. 4380 р. 4640 р. 4890 р. 5770 р. 6060 р. 6350 р. 6640 р. 6920 р. 7680 р. 7980 р. 8290 р. 8600 р. 9350 р. 9680 р.
800 --- --- 3320 р. 3660 р. 3990 р. --- 4650 р. 5280 р. 5640 р. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ширина (мм) Длина мм
  900 1000 1100
600 1790 р. 1990 р. 2180 р.
Ширина (мм) Длина мм
  800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
600 870 р. 980 р. 1620 р. 1790 р. 1950 р. 2110 р. 2270 р. 2790 р. 2980 р.

Мебельный щит из дуба - продукт глубокой переработки древесины. Современные технологии позволяют изготавливать мебельный щит, не уступающий по эксплуатационным характеристикам и эстетическим качествам цельно массивному материалу. 

  • Мебельный щит из дуба отличается высокой прочностью и оптимальной для обработки твёрдостью.
  • Низкий показатель влажности (8%) клееного пиломатериала  не допускает усадки и эксплуатационной деформации мебельного щита. 
  • Плотная структура обеспечивает стойкость щита к внешним воздействиям: влаге, температурным перепадам, UF- лучам и к механическим повреждениям.
  • Щит из дуба отличается выразительной текстурой и теплыми тонами природного цвета. 
  • Полотно мебельного щита имеет четкую геометрию, гладкую поверхность. 
  • Натуральная основа и качественный клей обеспечивают экологическую чистоту пиломатериала.

Мебельный щит из дуба – конструкционный материал. Щиты (цельно ламельный и сращенный) обладают природными свойствами дуба, структурные особенности и снятие внутреннего напряжения в древесине усиливают прочностные характеристики натурального дерева. Процесс изготовления мебельного щита включает в себя операции, обеспечивающие высокое качество клееного мебельного щита. 

  • Сушка и доведение древесины до кондиции.
  • Калибровка, выемка дефектов. 
  • Роспуск древесного массива на ламели, нарезка зубчатых шипов.
  • Нанесение клея и сращивание ламелей по длине.
  • Склеивание ламели в щит, выдержка в специальных камерах.
  • Форматирование и шлифовка мебельного щита.

Изделия из дуба не требуют декоративной обработки: благородный цвет и фактура вне конкуренции. Низкая цена мебельного щита определяет доступную цену на продукцию. Востребованность мебельного щита из дуба среди производителей респектабельной мебели обусловлена популярностью эко-мебели.

Работа с регионами

Мы работаем со всеми регионами России. Доставка в регионы осуществляеться транспортной компанией.

Наша компания занимается изготовлением и продажей щитов из дуба, лиственницы, ясеня, бука, сосны и березы.

Мы готовы помочь вам купить мебельный щит из дуба в Москве.

Немного о нас

Компания Склад Дерева осуществляет продажу и доставку высококачественных деревянных материалов. Основным профилем является поставка мебельного щита, столешниц, комплектующих для лестниц из массива дерева и декоративых деревянных решеток.

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На любые ваши вопросы мы ответим по телефонам:

+7 (495) 211-05-75

Адрес: Москва, 41км МКАД, строительный комплекс "Мельница" , пав Е - 5/6.

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