Мебельный щит из дуба
Виды склейки и категории мебельного щита из дуба
Мебельный щит из дуба в Москве размеры и цены
Примечание:
Категория "Э" --- тип склейки--цельная ламель без сучков с лицевой стороны.
Категория "А" --- тип склейки--сращенная ламель без сучков с лицевой стороны.
Категория «АБ» --- тип склейки цельная ламель с сучками.
Категория «ББ»--- тип склейки цельная ламель допускается 1-2 не выпадающих сучка, не подобраны по цвету.
|Длина (мм)
|Ширина мм
|200
|300
|400
|600
|620
|700
|800
|1000
|1200
|900
|---
|1310 р.
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1000
|1020 р.
|1460 р.
|1940 р.
|2910 р.
|3010 р.
|3640 р.
|4160 р.
|5200 р.
|---
|1200
|1280 р.
|1820 р.
|2430 р.
|3640 р.
|3760 р.
|4550 р.
|5200 р.
|6500 р.
|7800 р.
|1500
|1530 р.
|2190 р.
|2910 р.
|4370 р.
|4520 р.
|5460 р.
|6240 р.
|7800 р.
|9360 р.
|2000
|2040 р.
|2910 р.
|3880 р.
|5820 р.
|6020 р.
|7280 р.
|8320 р.
|10400 р.
|12480 р.
|2500
|2550 р.
|3640 р.
|4850 р.
|7280 р.
|7520 р.
|9100 р.
|10400 р.
|13000 р.
|15600 р.
|3000
|3060 р.
|4370 р.
|5820 р.
|8730 р.
|9030 р.
|10920 р.
|12480 р.
|15600 р.
|18720 р.
|3600
|---
|5240 р.
|6990 р.
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|4000
|---
|6330 р.
|---
|12240 р.
|12650 р.
|---
|---
|---
|---
|Ширина (мм)
|Длина мм
|1000
|1200
|1500
|2000
|2500
|3000
|300
|1210 р.
|1520 р.
|1820 р.
|2420 р.
|3030 р.
|3630 р.
|400
|1560 р.
|1950 р.
|2340 р.
|3120 р.
|3900 р.
|4680 р.
|620
|2420 р.
|3030 р.
|3630 р.
|4840 р.
|6050 р.
|7260 р.
|800
|3120 р.
|3900 р.
|4680 р.
|6240 р.
|7800 р.
|9360 р.
|1000
|3900 р.
|4880 р.
|5850 р.
|7800 р.
|9750 р.
|11700 р.
|Ширина (мм)
|Длина мм
|1000
|1200
|1500
|2000
|2500
|3000
|200
|510 р.
|640 р.
|770 р.
|1020 р.
|1280 р.
|1530 р.
|300
|790 р.
|990 р.
|1190 р.
|1590 р.
|1980 р.
|2380 р.
|400
|1020 р.
|1280 р.
|1530 р.
|2050 р.
|2550 р.
|3060 р.
|620
|1590 р.
|1980 р.
|2380 р.
|3170 р.
|3960 р.
|4750 р.
|800
|2220 р.
|2750 р.
|3330 р.
|4400 р.
|5500 р.
|6600 р.
|1000
|2750 р.
|3440 р.
|4130 р.
|5500 р.
|6880 р.
|8250 р.
|Ширина (мм)
|Длина мм
|800
|900
|1000
|1100
|1200
|1300
|1400
|1500
|1600
|600
|870 р.
|980 р.
|1620 р.
|1790 р.
|1950 р.
|2110 р.
|2270 р.
|2790 р.
|2980 р.
Обратите внимание! Мебельный щит нельзя распаковывать в день покупки.
Больше в нашей статье: Как хранить мебельный щит? Что делать после покупки.
Мебельный щит из дуба - продукт глубокой переработки древесины. Современные технологии позволяют изготавливать мебельный щит, не уступающий по эксплуатационным характеристикам и эстетическим качествам цельно массивному материалу.
- Мебельный щит из дуба отличается высокой прочностью и оптимальной для обработки твёрдостью.
- Низкий показатель влажности (8%) клееного пиломатериала не допускает усадки и эксплуатационной деформации мебельного щита.
- Плотная структура обеспечивает стойкость щита к внешним воздействиям: влаге, температурным перепадам, UF- лучам и к механическим повреждениям.
- Щит из дуба отличается выразительной текстурой и теплыми тонами природного цвета.
- Полотно мебельного щита имеет четкую геометрию, гладкую поверхность.
- Натуральная основа и качественный клей обеспечивают экологическую чистоту пиломатериала.
Мебельный щит из дуба – конструкционный материал. Щиты (цельно ламельный и сращенный) обладают природными свойствами дуба, структурные особенности и снятие внутреннего напряжения в древесине усиливают прочностные характеристики натурального дерева. Процесс изготовления мебельного щита включает в себя операции, обеспечивающие высокое качество клееного мебельного щита.
- Сушка и доведение древесины до кондиции.
- Калибровка, выемка дефектов.
- Роспуск древесного массива на ламели, нарезка зубчатых шипов.
- Нанесение клея и сращивание ламелей по длине.
- Склеивание ламели в щит, выдержка в специальных камерах.
- Форматирование и шлифовка мебельного щита.
Изделия из дуба не требуют декоративной обработки: благородный цвет и фактура вне конкуренции. Низкая цена мебельного щита определяет доступную цену на продукцию. Востребованность мебельного щита из дуба среди производителей респектабельной мебели обусловлена популярностью эко-мебели.
Работа с регионами
Мы работаем со всеми регионами России. Доставка в регионы осуществляеться транспортной компанией.
Наша компания занимается изготовлением и продажей щитов из дуба, лиственницы, ясеня, бука, сосны и березы.
Мы готовы помочь вам купить мебельный щит из дуба в Москве.