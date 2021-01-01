Мебельный щит из дуба сращенный, категория А

Примечание:

Категория "Э" --- тип склейки--цельная ламель без сучков с лицевой стороны.

Категория "А" --- тип склейки--сращенная ламель без сучков с лицевой стороны.

Категория «АБ» --- тип склейки цельная ламель с сучками.

Категория «ББ»--- тип склейки цельная ламель допускается 1-2 не выпадающих сучка, не подобраны по цвету.

Обратите внимание! Мебельный щит нельзя распаковывать в день покупки.

Больше в нашей статье: Как хранить мебельный щит? Что делать после покупки.

Мебельный щит из дуба - продукт глубокой переработки древесины. Современные технологии позволяют изготавливать мебельный щит, не уступающий по эксплуатационным характеристикам и эстетическим качествам цельно массивному материалу.

Мебельный щит из дуба отличается высокой прочностью и оптимальной для обработки твёрдостью.

Низкий показатель влажности (8%) клееного пиломатериала не допускает усадки и эксплуатационной деформации мебельного щита.

Плотная структура обеспечивает стойкость щита к внешним воздействиям: влаге, температурным перепадам, UF- лучам и к механическим повреждениям.

Щит из дуба отличается выразительной текстурой и теплыми тонами природного цвета.

Полотно мебельного щита имеет четкую геометрию, гладкую поверхность.

Натуральная основа и качественный клей обеспечивают экологическую чистоту пиломатериала.

Мебельный щит из дуба – конструкционный материал. Щиты (цельно ламельный и сращенный) обладают природными свойствами дуба, структурные особенности и снятие внутреннего напряжения в древесине усиливают прочностные характеристики натурального дерева. Процесс изготовления мебельного щита включает в себя операции, обеспечивающие высокое качество клееного мебельного щита.

Сушка и доведение древесины до кондиции.

Калибровка, выемка дефектов.

Роспуск древесного массива на ламели, нарезка зубчатых шипов.

Нанесение клея и сращивание ламелей по длине.

Склеивание ламели в щит, выдержка в специальных камерах.

Форматирование и шлифовка мебельного щита.

Изделия из дуба не требуют декоративной обработки: благородный цвет и фактура вне конкуренции. Низкая цена мебельного щита определяет доступную цену на продукцию. Востребованность мебельного щита из дуба среди производителей респектабельной мебели обусловлена популярностью эко-мебели.

Работа с регионами

Мы работаем со всеми регионами России. Доставка в регионы осуществляеться транспортной компанией.

Наша компания занимается изготовлением и продажей щитов из дуба, лиственницы, ясеня, бука, сосны и березы.

Мы готовы помочь вам купить мебельный щит из дуба в Москве.